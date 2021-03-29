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  3. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik faiz açıklaması: Hemen indirilecek yargısı doğru değil!

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik faiz açıklaması: Hemen indirilecek yargısı doğru değil!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kacıoğlu, PPK kararının ardından beklenen faiz indirimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik faiz açıklaması: Hemen indirilecek yargısı doğru değil!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu,Bloomberg'e yaptığı faiz açıklamalasında, nisan veya sonrasında PPK kararının hemen ardından faiz indirimine gidileceği önyargısının doğru olmadığını ifade ederek Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine de bağlı olduğunu ifade etti. 

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN KALICILIĞI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında, Nisan ayında veirlecek ilk faiz kararı ve sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Polisitikası Kurulu (PPK) toplantılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, “Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz. Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HEDEF YÜZDE 5 ENFLASYON

Göreve gelmesinin ardından ilk kez söyleşi veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefini hatırlatarak bu hedefe sıkı sıkıya bağlı olduklarının altını çizdi. 

Merkez Bankasına enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verildiğine işaret eden Kavcıoğlu, "Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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