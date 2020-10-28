Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçı CANLI İZLEEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. Bölüm Full İzle! EDHO 170. yeni bölüm fragmanı24Erzincanspor - Hacettepe Spor maçı CANLI İZLEKöyün taziyeevini muhtar, öğrenciler için sınıfa çevirdiKırklarelispor - Kırşehir Belediyespor maçı CANLI İZLEMerkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan acı açıklama: Türk Lirası aşırı değersiz bir noktada!Sağlık görevlisine şiddet uygulayan şahsa, 23 bin 620 TL adli para cezası kesildi!Reyting sonuçları 27 Ekim Salı - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?Bin 451personel katılıyor! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladıKYK burs ve kredi bilgileri! Bunları okumadan burs ve kredi almayın
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan acı açıklama: Türk Lirası aşırı değersiz bir noktada!

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan acı açıklama: Türk Lirası aşırı değersiz bir noktada!

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından döviz kuruna ilişkin yapılan açıklamada, piyasadaki hareketlilik değerlendirilirken Türk lirasının oldukça değersiz bir noktada olduğu kaydedildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan acı açıklama: Türk Lirası aşırı değersiz bir noktada!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilerken piyasalar yoğun dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı. Türk Lirasını özellikle son günlerde dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Türk Lirası'nın oldukça değersiz bir noktada olduğunu vurguladı. 

Uysal tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurundaki hareketler birçok faktörden etkileniyor. Jeopolitik gelişmeler, bekleyişlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Merkez Bankası olarak reel veya nominal olarak herhangi bir kur seviyesi hedeflemiyoruz. Nominal ve reel fiyat hedeflemesine bakıyoruz. Tabi ki mevcut makroekonomik temellere baktığımızda, Türk lirasının oldukça, aşırı değersiz bir noktada olduğunu değerlendirebiliriz. Para politikası duruşunun enflasyonu kontrol altına alma etkisiyle, döviz kurlarında da etkisinin olmasını bekleriz. Orta vadede makro gerçeklerle uyumlu bir noktaya gelecektir. Değersiz TL fiyat istikrarına ilişkin riskler oluşturuyor. Bizim döviz kurlarını hedefleme gibi bir duruşumuz yok." ifadelerine yer verildi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT