Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan acı açıklama: Türk Lirası aşırı değersiz bir noktada!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilerken piyasalar yoğun dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı. Türk Lirasını özellikle son günlerde dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Türk Lirası'nın oldukça değersiz bir noktada olduğunu vurguladı.

Uysal tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurundaki hareketler birçok faktörden etkileniyor. Jeopolitik gelişmeler, bekleyişlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Merkez Bankası olarak reel veya nominal olarak herhangi bir kur seviyesi hedeflemiyoruz. Nominal ve reel fiyat hedeflemesine bakıyoruz. Tabi ki mevcut makroekonomik temellere baktığımızda, Türk lirasının oldukça, aşırı değersiz bir noktada olduğunu değerlendirebiliriz. Para politikası duruşunun enflasyonu kontrol altına alma etkisiyle, döviz kurlarında da etkisinin olmasını bekleriz. Orta vadede makro gerçeklerle uyumlu bir noktaya gelecektir. Değersiz TL fiyat istikrarına ilişkin riskler oluşturuyor. Bizim döviz kurlarını hedefleme gibi bir duruşumuz yok." ifadelerine yer verildi.