Merkez Bankası başkanı neden görevden alındı? Naci Ağbal neden görevden alındı, değişti?

2020 yılının Kasım ayında Murat Uysal'ın yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Merkez Bankası başkanlığına getirilen Naci Ağbal, göreve geldiği bir gece yarısı bu kez görevden alındı. Bu kararın nedeni de kamuoyu tarafından merak ediliyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz artırımına karşı olduğu bilindiği halde Merkez Bankası 2021 yılının Ocak ve Şubat ayları dışında faiz artırımı yaptı. Bu kararlar nedeniyle Naci Ağbal'ın görevden alındığı ifade ediliyor. Öte yandan 24 Mart'ta yapılacak olan AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Naci Ağbal'a parti içinde bir görev verileceği için Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındığı da öne sürülüyor.

NACİ AĞBAL NEDEN GÖREVDEN ALINDI MI, NEDEN DEĞİŞTİ?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararları'na göre görevinden alındı. Ağbal'ın yerine Eski Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Merkez Bankası'nda görev değişikliği! Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi