Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı!"

Credit Suisse analistlerinin öne sürdüğü bilgilere göre, geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 16 Aralık'ta yapılacak toplantıda faiz indirimi yapılmama olasılığının arttığını ifade etti. Bloomberg HT'nin aktardığına göre Credit Suisse tarafından sunulan raporda TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın faiz indirimi hakkında ara Politikası Kurulu’nun 16 Aralık'ta karar vereceklerini söylemesi üzerine Şahap Kavcıoğlu araya girerek, "16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı" dedi.

"İNDİRİM İÇİN SINIRLI ALANIMIZ KALDI"

Geçen hafta yapılan toplantıda önemli açıklamalar gündeme gelirken, şu ifadeler ise dikkat çekmişti.

"Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum."

"Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir."

"Kripto paraya giden belli bir kısımdan rahatsızız."

3 ATDA 400 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son olarak Kasım toplantısında faiz indirimi açıklamasında bulunmuş ve politika faizini yüzde 15 seviyesine indirdiğini duyurmuştu. TCMB'nin daha önceki iki toplantıda da yaptığı faiz indirimleri eklendiğinde üç ayda yapılan toplam faiz indirimi 400 baz puanı bulmuştu.

TCMB'nin faiz indirim döngüsüne başladığı dönemde 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda ortalama faiz yüzde 19 civarında seyrediyordu.