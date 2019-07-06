Merkez Bankası Başkanlığına yeni atama

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan 30823 sayılı Resmi Gazete kararına göre Merkez Bankasın'na Murat Uysal atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak yerine, Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Görevden alınan Murat Çetinkaya'nın görev süresinin bitmesine 10 ay vardı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, atama kararının ardından değerlendirmede bulundu. Uysal, "Para politikaları araçlarını bağımsız olarak uygulamaya devam edeceğim. Uygulanacak politikalarla ilgili iletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım" dedi.

MURAT UYSAL KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.