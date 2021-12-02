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  3. Merkez Bankası döviz kurlarına müdahale etmişti! Müdahalenin büyüklüğü ortaya çıktı: 1 milyar dolar

Merkez Bankası döviz kurlarına müdahale etmişti! Müdahalenin büyüklüğü ortaya çıktı: 1 milyar dolar

Döviz kurlarına müdahale eden Merkez Bankasının piyasalara 1 milyar dolarlık müdahalede bulunduğu ifade edildi. Banka yapılan müdahalenin büyüklüğünü yasal süre olan 15 gün içinde açıklayacak.

Merkez Bankası döviz kurlarına müdahale etmişti! Müdahalenin büyüklüğü ortaya çıktı: 1 milyar dolar

Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından Merkez Bankası 2014 yılından sonra ilk kez piyasalara müdahale etmişti. Söz konusu müdahale Merkez Bankası tarafından yapılan," Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " açıklamasıyla duyurulmuştu. 

Merkez Bankası döviz kurlarına müdahale etmişti! Müdahalenin büyüklüğü ortaya çıktı: 1 milyar dolar

PİYASAYA ART ARDA MÜDAHALELER

Bloomberg'in haberine Merkez Bankasının piyasalara müdahalesi ile yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirildi. Öğle saatlerinde yapılan ilk müdahalede sırasında 500 milyon dolar olan işlem büyüklüğünün piyasanın sakinleşmesi sonrası 200 milyon dolar olarak devam ettiği ifade edildi. 

Ayrıca, Merkez  Bankası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, piyasaya yapılan müdahalenin büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Dolar/TL kotasyonlarında kademelerin cılız olmasının, satış ihtiyacının sınırlı kalmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Merkez Bankası döviz kurlarına müdahale etmişti! Müdahalenin büyüklüğü ortaya çıktı: 1 milyar dolar

AMAÇ SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARIN ENGELLENMESİ

Müdahalenin likidite ve oynaklığı baz alarak yapıldığı, amacın sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesi olduğu ifade edilirken müdahale sonrası ilk etapta dolar kuru 12.47’lere kadar inmiş, sonrasında gelen müdahaleler ile 13.20’ler civarında denge bulmuştu.

Merkez Bankası döviz kurlarına müdahale etmişti! Müdahalenin büyüklüğü ortaya çıktı: 1 milyar dolar

15 GÜN SONRA MÜDAHALENİN MİKTARI AÇIKLANACAK

Merkez Bankası’nın müdahalenin net büyüklüğünü açıklamak için 15 günlük yasal süresi bulunurken bankanın açıklama için bu yasal süreyi kullanması bekleniyor.

{TITLE_STRIP}Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin yeni açıklama

{TITLE_STRIP}Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına müdahale! Dolar ve euro düşüşe geçti

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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