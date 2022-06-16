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  3. Merkez Bankası duyurdu! Net rezervler 2,4 milyar azaldı!

Merkez Bankası duyurdu! Net rezervler 2,4 milyar azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar düşüş gösterdi. Net rezervler ise 2,4 milyar dolar gerileyerek 8,2 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası duyurdu! Net rezervler 2,4 milyar azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar gerileyerek 61 milyar 460 milyon dolardan  60 milyar 788 milyon dolara geldi. TCMB altın rezervleri 41 milyar 280 milyon dolardan 41 milyar 725 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası duyurdu! Net rezervler 2,4 milyar azaldı!

ULUSLARARASI REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Açıklanan veriler doğrultusunda, TCMB toplam rezervleri 102 milyar 741 milyon dolarken 102 milyar 513 milyon dolar oldu. Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 365 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası duyurdu! Net rezervler 2,4 milyar azaldı!

Geçtiğimiz hafta 10 milyar 517 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 10 Haziran ile sona eren haftada 8 milyar 152 milyon dolara geldi. Böylece net rezervleri geçen ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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