Merkez Bankası duyurdu: Toplam rezervler azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 3 Haziran haftasında 10,5 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 12,2 milyar dolar düzeyindeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta gerileme kaydetti.

NET REZERVLERDE GERİLEME

TCMB'nin açıkladığı verilerine göre, 3 Haziran haftasında brüt rezerv 102,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 102,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Net rezervlerde ise daha yüksek bir gerileme kaydedildi. Buna göre TCMB'nin net rezervleri geçen hafta 12,2 milyar dolardan 10,5 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler ise 3 Haziran haftasında eksi 52,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 52,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Rezervlere etkisi açısından da dikkate alınan kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3 Haziran haftasında 931 milyar TL oldu. Bir önceki hafta bu hesaplarda 904,1 milyar TL birikmişti.

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