Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 13.9'dan yüzde 12'ye indirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 13.9'dan yüzde 12'ye indirdi.
TCMB Başkanı Murat Uysal,"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir" dedi.
Etiketler : merkez bankası, enflasyon
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