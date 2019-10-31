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Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 13.9'dan yüzde 12'ye indirdi.

Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 13.9'dan yüzde 12'ye indirdi.

TCMB Başkanı Murat Uysal,"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir" dedi.

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