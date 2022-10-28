Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti, tüm taşlar yerinden oynadı! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Merkez Bankasının 2022 yılı enflasyon tahminini yükseltmesi sonrası asgari ücrete ne kadar zam geleceği de merak konusu oldu. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram olası zam senaryoları üzerinden asgari ücretin ne kadar olacağını hesapladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti, tüm taşlar yerinden oynadı! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 1

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tanıtım raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Kavcıoğlu daha önce yüzde 60.4 olan enflasyon tahmininin yüzde 65.2 olarak güncellendiğini ifade etti. Bunun üzerine asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda tahminlerde yapılmaya başlandı.

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti, tüm taşlar yerinden oynadı! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2

Bu konuda Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücretlinin aslında sene ortasında yüzde 12.35’lik zam farkı var. Bununla beraber sene sonu itibarıyla da açıklanacak enflasyonla birlikte yine asgari ücretliye zam yapılacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak ortaya çıktı.

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti, tüm taşlar yerinden oynadı! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 3

Bayram şu ifadeleri kullandı:

Bizim kamuoyunda daha önceden TV kanalları ve yayın organlarında yaptığımız açıklamaya göre asgari ücretin yüzde 35 ile 45 aralığında bir artışa gebe olduğunu söylemiştik. Burada yüzde 40’lık bir artış olursa 7 bin 700 TL seviyesine ulaşıyor. Yüzde 45 olursa 7 bin 975 seviyesine ulaşır.

"9 BİN 500 İLE 10 BİN LİRA..."

Ancak şu an itibarıyla açlık sınırının 7 bin 300 seviyesinde olduğu düşünülürse 8 bin lira psikolojik sınırına ulaşacağını düşünüyorum. Asgari ücret için konuşulan 9 bin 500 ile 10 bin liranın gerçekçi olmadığını ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşünüyorum. Bunun işveren cephesi var. İşverenler bunu sırtlamak zorunda kalacak ancak devletimizin vermiş olduğu sübvansiyonlar ve asgari ücret kadarki kısımdan vergi alınmaması işverenlerimize nefes aldıracaktır.

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