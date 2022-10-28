Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti, tüm taşlar yerinden oynadı! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Bayram şu ifadeleri kullandı:

Bizim kamuoyunda daha önceden TV kanalları ve yayın organlarında yaptığımız açıklamaya göre asgari ücretin yüzde 35 ile 45 aralığında bir artışa gebe olduğunu söylemiştik. Burada yüzde 40’lık bir artış olursa 7 bin 700 TL seviyesine ulaşıyor. Yüzde 45 olursa 7 bin 975 seviyesine ulaşır.

"9 BİN 500 İLE 10 BİN LİRA..."

Ancak şu an itibarıyla açlık sınırının 7 bin 300 seviyesinde olduğu düşünülürse 8 bin lira psikolojik sınırına ulaşacağını düşünüyorum. Asgari ücret için konuşulan 9 bin 500 ile 10 bin liranın gerçekçi olmadığını ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşünüyorum. Bunun işveren cephesi var. İşverenler bunu sırtlamak zorunda kalacak ancak devletimizin vermiş olduğu sübvansiyonlar ve asgari ücret kadarki kısımdan vergi alınmaması işverenlerimize nefes aldıracaktır.