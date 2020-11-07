Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bu değişikliğin ardından Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte Naci Ağbal'ın özgeçmişi...

NACİ AĞBAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

52 yaşında olan Naci Ağbal, Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 1968 tarihinde Bayburt'un Yoncalı köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi ve 1993 yılında Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini ise 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildikten sonra 8 Mart 2008 tarihinden itibaren de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Söz konusu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde yeniden AK Parti Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Ağbal, 64. ve 65. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevini yapmıştır. 7 Ekim 2020 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığına atanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.