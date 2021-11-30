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  3. Merkez Bankası Eski Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Doruk Küçüksaraç'ın biyografisi...

Merkez Bankası Eski Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Doruk Küçüksaraç'ın biyografisi...

Merkez Bankası Eski Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldığını öğrenen vatandaşlar, Merkez Bankası Eski Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Doruk Küçüksaraç'ın biyografisi...

Merkez Bankası Eski Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Doruk Küçüksaraç'ın biyografisi...

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alan Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu gibi biyografi bilgileri merak edildi. Haberimizde, Merkez Bankası Eski Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte, Doruk Küçüksaraç'ın biyografisi...

Merkez Bankası Eski Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Doruk Küçüksaraç'ın biyografisi...

MERKEZ BANKASI ESKİ PİYASALAR GENEL MÜDÜRÜ DORUK KÜÇÜKSARAÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, DORUK KÜÇÜKSARAÇ'IN BİYOGRAFİSİ...

Doruk Küçüksaraç, Londra'da dünyaya gelmiş olup, aslen Ankaralıdır. Lise eğitimini Türkiye'de alan Küçüksaraç, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde tamamlayan Doruk Küçüksaraç, 2010 yılında ODTÜ Ekonomi'ye geçiş yapmıştır. Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı. 30 Kasım 2021 tarihinde görevinde ayrılmıştır.

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