Merkez Bankası, faiz düşürdü! Altın fiyatları uçuşa geçti, tarihi zirveleri gördü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası yüzde 18 olan politika faizlerini 200 baz puan düşürerek yüzde 16 seviyesine çekti. Söz konusu kararın ardından ise döviz kurlarının yanı sıra altın fiyatlarında da artış yaşandı. Güne 530 TL seviyelerinde başlayan gram altın yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 540 TL'yi de aştı. Bu kapsamda fiyatlardaki son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 21 EKİM 2021 PERŞEMBE ?

Gram altın, 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 16.36 itibariyle 531,23TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...

Gram altın alış fiyatı: 540,67 TL

Gram altın satış fiyatı: 540,76 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 874,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 888,00 TL

ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

Altın ONS alış fiyatı: 1.782,68 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.782,96 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3 bin 492,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 3 bin 540,00 TL

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 488,01 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 492,36 TL

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Yarım altın alış fiyatı: 1.749,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.778,00 TL

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

22 ayar altın alış fiyatı: 487,07 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 505,91 TL

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 394,99 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 395,07 TL

14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı: 296,42 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 354,86 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 8 bin 612,94 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 8 bin 749,85 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 17 bin 434,99 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 17 bin 783,01 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.