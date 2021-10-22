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  3. Merkez Bankası faiz düşürdü, döviz kurları çığırından çıktı! Dolar ve euro kuru tarihi zirveyi gördü! İşte döviz kurlarındaki son durum...

Merkez Bankası faiz düşürdü, döviz kurları çığırından çıktı! Dolar ve euro kuru tarihi zirveyi gördü! İşte döviz kurlarındaki son durum...

Merkez Bankasının politika faizlerini indirmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan yükseliş sürüyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada bugün dolar-euro ne kadar, kaç TL? Dolar kaç lira? sorularına yanıt arıyor. 22 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...

Merkez Bankasının dün gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu toplantısında geçtiğimiz ay yüzde 18 olan faizler 200 baz puan düşürülerek yüzde 16 seviyesine düşürüldü. Karar sonrası dolar ve euro kuru rekor üzerine rekor kırarken son durum merak ediliyor. Bu kapsamda bizlerde internet arama motorlarında Serbest piyasada bugün dolar-euro ne kadar, kaç TL? Dolar kaç lira? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. 22 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

İşte piyasaların takip edeceği veriler:

10.30 Almanya, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, ekim ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

SERBEST PİYASADA BUGÜN DOLAR-EURO NE KADAR, KAÇ TL? DOLAR KAÇ LİRA?

Serbest piyasada dolar kuru 22 Ekim 2021 Cuma gününde serbest piyasada açılışta 9,4980 TL'den alınıyor, 9,5000 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 11,0530 TL'den alınıyor, 11,0550TL'den satılıyor.

Öte yandan 21 Ekim 2021 Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 9,4770 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 11,0290 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Merkez Bankası faiz düşürdü, döviz kurları çığırından çıktı! Dolar ve euro kuru tarihi zirveyi gördü! İşte döviz kurlarındaki son durum...

22 EKİM 2021 CUMA SERBEST PİYASA DÖVİZ KURU FİYATLARI 

22 Ekim 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.45 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   9,55149,5532
Avro         11,115211,1242
Sterlin         13,176613,1876
İsviçre Frangı   10,408010,4133
Japon Yeni     0,08430,0836
S. Arabistan Riyali 2,52942,5421

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Merkez Bankası faiz düşürdü, döviz kurları çığırından çıktı! Dolar ve euro kuru tarihi zirveyi gördü! İşte döviz kurlarındaki son durum...

Tayfun Altuntaş
Editör
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