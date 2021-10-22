Merkez Bankası faiz düşürdü, döviz kurları çığırından çıktı! Dolar ve euro kuru tarihi zirveyi gördü! İşte döviz kurlarındaki son durum...
Merkez Bankasının politika faizlerini indirmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan yükseliş sürüyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada bugün dolar-euro ne kadar, kaç TL? Dolar kaç lira? sorularına yanıt arıyor. 22 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...
Merkez Bankasının dün gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu toplantısında geçtiğimiz ay yüzde 18 olan faizler 200 baz puan düşürülerek yüzde 16 seviyesine düşürüldü. Karar sonrası dolar ve euro kuru rekor üzerine rekor kırarken son durum merak ediliyor. Bu kapsamda bizlerde internet arama motorlarında Serbest piyasada bugün dolar-euro ne kadar, kaç TL? Dolar kaç lira? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. 22 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
İşte piyasaların takip edeceği veriler:
10.30 Almanya, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
11.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
14.30 Türkiye, ekim ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi
16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
SERBEST PİYASADA BUGÜN DOLAR-EURO NE KADAR, KAÇ TL? DOLAR KAÇ LİRA?
Serbest piyasada dolar kuru 22 Ekim 2021 Cuma gününde serbest piyasada açılışta 9,4980 TL'den alınıyor, 9,5000 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 11,0530 TL'den alınıyor, 11,0550TL'den satılıyor.
Öte yandan 21 Ekim 2021 Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 9,4770 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 11,0290 TL olarak kayıtlara geçti.
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22 EKİM 2021 CUMA SERBEST PİYASA DÖVİZ KURU FİYATLARI
22 Ekim 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.45 itibariyle aşağıdaki gibidir.
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|9,5514
|9,5532
|Avro
|11,1152
|11,1242
|Sterlin
|13,1766
|13,1876
|İsviçre Frangı
|10,4080
|10,4133
|Japon Yeni
|0,0843
|0,0836
|S. Arabistan Riyali
|2,5294
|2,5421
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)