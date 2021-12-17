Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın rekorunun rekorunu kırdı! Yatırım yapan paraya para demiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın rekorunun rekorunu kırdı! Yatırım yapan paraya para demiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Gram altın 900 TL sınırını aşarak rekor kırarken son durumu merak edenler için 17 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...