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  3. Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın rekorunun rekorunu kırdı! Yatırım yapan paraya para demiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın rekorunun rekorunu kırdı! Yatırım yapan paraya para demiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Gram altın 900 TL sınırını aşarak rekor kırarken son durumu merak edenler için 17 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın rekorunun rekorunu kırdı! Yatırım yapan paraya para demiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 17 Aralık 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 