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  3. Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları yüksek irtifa uçuşa geçti! Altını olan yaşadı, almak isteyen yanına yaklaşamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları yüksek irtifa uçuşa geçti! Altını olan yaşadı, almak isteyen yanına yaklaşamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarında artış sürüyor. Gram altın 545 TL'yi aşarken , çeyrek altının satış fiyatı ise 900 TL 'ye yaklaştı. Peki Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları yüksek irtifa uçuşa geçti! Altını olan yaşadı, almak isteyen yanına yaklaşamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 22 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 