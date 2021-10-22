Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları yüksek irtifa uçuşa geçti! Altını olan yaşadı, almak isteyen yanına yaklaşamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları yüksek irtifa uçuşa geçti! Altını olan yaşadı, almak isteyen yanına yaklaşamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarında artış sürüyor. Gram altın 545 TL'yi aşarken , çeyrek altının satış fiyatı ise 900 TL 'ye yaklaştı. Peki Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...