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  3. Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Gram altına yaklaşılmıyor! İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Gram altına yaklaşılmıyor! İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası kurda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Altın fiyatları 25 Eylül 2021 Cuma gününe yükselişle başlarken gram altın 495 TL seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Gram altına yaklaşılmıyor! İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı günden  güne değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 24 Eylül 2021 Cuma gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...