Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Gram altına yaklaşılmıyor! İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Gram altına yaklaşılmıyor! İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası kurda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Altın fiyatları 25 Eylül 2021 Cuma gününe yükselişle başlarken gram altın 495 TL seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...