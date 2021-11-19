  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Merkez Bankası faiz indirimi yaptı, altın fiyatları rekorları alt üsttü! Yatırım yapanlar paraları saymaya başladı, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankası faiz indirimi yaptı, altın fiyatları rekorları alt üsttü! Yatırım yapanlar paraları saymaya başladı, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında hareketlenme yaşandı. Gram altın rekor kırarak 660 TL'yi aşarak rekor kırarken çeyrek altın ise 1083 TL'den satılıyor. Bu kapsamda altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 19 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Merkez Bankası faiz indirimi yaptı, altın fiyatları rekorları alt üsttü! Yatırım yapanlar paraları saymaya başladı, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 19 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 