Merkez Bankası faiz indirimi yaptı, altın fiyatları rekorları alt üsttü! Yatırım yapanlar paraları saymaya başladı, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankası faiz indirimi yaptı, altın fiyatları rekorları alt üsttü! Yatırım yapanlar paraları saymaya başladı, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında hareketlenme yaşandı. Gram altın rekor kırarak 660 TL'yi aşarak rekor kırarken çeyrek altın ise 1083 TL'den satılıyor. Bu kapsamda altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 19 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...