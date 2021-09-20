Merkez bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün 2021? Eylül 2021 faiz kararı ne zaman açıklanacak? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasına girdi. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN 2021?

Her ay belli tarihlerde bir araya gelen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararıyla ilgili gerçekleştireceği toplantının tarihi belli oldu. Alınan bilgilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek.

EYLÜL 2021 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararını belirleyerek piyasalara yön verecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası faiz kararının kaçta açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Toplantı öncesi yapılan açıklamaya göre faiz kararı saat 14.00'te açıklanacağı tahmin ediliyor.

TOPLANTIYA KİMLER KATILABİLİR?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

FAİZ KARARI NASIL VERİLİR?

Para Politikası Kurulu’nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK’yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.