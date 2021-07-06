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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Temmuz faiz kararı saat kaçta açıklanacak 2021 ?

Merkez Bankasının ekonominin seyrinin değiştirecek olan Temmuz ayı faiz toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Temmuz faiz kararı saat kaçta açıklanacak 2021 ? Gözler 2021 Temmuz ayı faiz kararında...

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Temmuz faiz kararı saat kaçta açıklanacak 2021 ?

Türkiye'de hali hazırda yüzde 19 olan faizler ve koronavirüs salgının ekonomiye etkisiyle zorlu günler geçiren vatandaşlar Merkez Bankasının 2021 yılı Temmuz ayında yapılacak olan Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar piyasaların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Alınacak karar döviz kurlarındaki artış ve azalış eğilimlerini de etkileyeceği için herkes tarafından merak ediliyor. Bu doğrultuda Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Temmuz faiz kararı saat kaçta açıklanacak 2021?  sorularına yanıt aranıyor. 

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Temmuz faiz kararı saat kaçta açıklanacak 2021 ?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN? TEMMUZ FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2021 ?

Merkez Bankasının 2021 yılı Temmuz ayı faiz kararını açıklayacağı toplantısı 14 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Saat 10.00'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında saat 10.00'da başlayacak toplantının ardından saat 14.00'de faiz kararı duyurulacak. 

Öte yandan Merkez Bankası 17 Haziran 2021 günü yapılan son toplantıda politika faizlerini yüzde 19'da sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Temmuz faiz kararı saat kaçta açıklanacak 2021 ?

Tayfun Altuntaş
Editör
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