Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Sonunda beklenen faiz oranları açıklandı. Beklenenin de üzerinde...

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine karar verdi. Böylece Merkez Bankası faizleri beklentilerin üzerinde indirmiş oldu.

Merkez Bankası faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada ekonominin toparlanma sinyalleri verdiğine vurgu yapıldı. Merkez, “Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.