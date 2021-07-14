Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Politika faizi yüzde 19'da sabit kaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısını bugün gerçekleştirerek faiz kararını saat 14.00'de açıkladı. Küresel piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken TCMB faiz kararını yüzde 19'da sabit tuttu.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.

Merkez Bankası tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilemektedir. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Ticari krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredi kullanımında ise, alınan makroihtiyati tedbirlerin etkileri izlenecektir. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

Son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENİŞELENDİRİYOR

ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, Fed'in varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı süreçlerine öngörülenden daha önce başlayabileceği endişelerini artırdı. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed tarafından yapılan açıklamalarda tüketici fiyatlarındaki artışın muhtemelen geçici olacağı vurgulansa da son Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'na ilişkin tutanaklar, üyelerin de bu konudaki endişelerinin bulunduğuna işaret etmişti.

DOLAR ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

Analistler, enflasyon verisinin ardından bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun öneminin arttığını belirterek, verilecek mesajların piyasalarda oynaklığa neden olabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 92,8'e çıktı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti.

Avrupa borsalarında da azalan risk iştahı ile sınırlı da olsa düşüşler görüldü. Almanya'da dün açıklanan yıllık TÜFE artışı, haziranda beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5'ten yüzde 2,3 geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi, Almanya'da DAX 30 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında günü tamamlarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,7 değer kaybederek 1,1772 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya pay piyasaları ile yeni güne de taşındı. Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın tahvil alım programını azaltacağını açıklaması dikkati çekerken, Japonya'da sanayi üretimi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,5 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

BORSA İSTANBUL'DA DA DÜŞÜŞ

Yurt içinde, dün satıcılı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybederek günü 1.346,84 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün 8,5840 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ile toparladı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,6258'den tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6360 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde de ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BEKLENTİLER SABİT KALMASI YÖNÜNDE

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı Tarım-ÜFE

12.00 Avro Bölgesi mayıs ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haziran ayı ÜFE

19.00 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu