Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizler bu kez sabit tutuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) merakla beklenen toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada geçtiğimiz ay 200 baz puan artırılan politika faizlerinin sabit tutulmasına karar verildi.

Merkez Bankasından karara ilişkin yapılan açıklamada,"Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına, Para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir." denildi.

"KÜRESEL ETKİLER YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Normalleşme adımlarıyla birlikte üçüncü çeyrekte, kısmı toparlanmanın olduğu belirtilirken belirsizliklerin sürdüğü belirtilerek, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir." ifadelerine yerine verildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti

"NORMALLEŞME EĞİLİMİ BELİRGİNLEŞMİŞTİR"

İktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiği ifade edilerek," Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. " açıklamasında bulunuldu.

"LİKİDİTE TEDBİRLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

"Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir." denilen açıklamanın devamında," Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir." ifadeleri kaydedildi.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."