Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14.00'e çevrildi!

Döviz kurunda yaşanan fiyat değişimleri sonrası gözler Merkez Bankasının Para Politikaları Kurulu'ndan çıkacak olan faiz kararına çevrildi. Yılın son toplantısından çıkacak karar saat 14.00'de açıklanacak. Bankanın geçtiğimiz ay yaptığı faiz indirimi sonrası yapılan açıklamada faiz indirimi için sınırlı bir alan kaldığının ifade edilmesi sonrası 100 baz puanlık faiz beklentisi oluştu.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor. Piyasada, faizlerin sabit bırakabileceği beklentileri de göz ardı edilmiyor. TCMB, kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan azaltarak yüzde 16'dan yüzde 15'e çekmişti.