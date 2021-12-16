Merkez Bankası faizi düşürürse ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, 2021 yılının son toplantısında bir araya gelecek. Toplantı sonrası yapılan açıklama ile politika faizi açıklanacak. Karar sonrası döviz ve altın kurlarında değişim beklenirken vatandaşlar da internet arama motorlarında Merkez Bankası faizi düşürürse ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz kararı açıklandı mı? sorularına yanıt arıyorlar.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRÜRSE NE OLUR?

Merkez Bankasının 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz indirimi yapması durumunda 15 TL'yi aşan dolar kurunun 16 TL'yi aşacağı öngörülüyor. Eğer Merkez Bankası faizlerin yüzde 15'de sabit bırakırsa dolar kurunda yaşanan artışın kısa süreli olarak duracağı tahmin ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankasının Aralık ayı PPK toplantısında faiz indirimi yapması bekleniyor. Bankanın yüzde 15 olan faizi 100 baz puan indirim yaparak yüzde 14'e çekeceği ifade ediliyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor. Piyasada, faizlerin sabit bırakabileceği beklentileri de göz ardı edilmiyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankasının faiz kararı 16 Aralık Perşembe(bugün) saat 14.00'da yapılacak olan yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurulacak.

21 Ocak: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)

15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

14 Temmuz: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)

21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)

18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)

16 Aralık: -----------------