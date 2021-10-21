Merkez Bankası faizleri düşürdü! Dolar ve euro kuru yükselişe geçti! Dolar ve euro ne kadar oldu 21 Ekim 2021 Perşembe?
Merkez Bankasının politika faizlerini yüzde 18'den 16'ya çekmesinin ardından yeni güne 9,2620'den başlayan dolar kuru 9,45 TL seviyelerine, euro kuru ise 10,80'den 11 TL'ye kadar yükseldi
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrasında merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Eylül ayında 100 baz puan düşürülerek yüzde 18'e çekilen faizler, Ekim ayında 200 baz puan düşürülerek yüzde 16 seviyesine çekildi. Faiz indirimi sonrasında ise dolar ve euro kurunun fiyatı artışa geçti.
Serbest piyasada açılışta 9,2620 liradan satılan dolar saat 14.14 itibariyle 9,45 TL, 10,8090 lira olan euro kuru ise 11 TL'yi aştı.
Son dakika... Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! Faizler 200 baz puan indirilerek yüzde 16'ya çekildi