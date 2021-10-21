Merkez Bankası faizleri düşürdü! Dolar ve euro kuru yükselişe geçti! Dolar ve euro ne kadar oldu 21 Ekim 2021 Perşembe? Merkez Bankasının politika faizlerini yüzde 18'den 16'ya çekmesinin ardından yeni güne 9,2620'den başlayan dolar kuru 9,45 TL seviyelerine, euro kuru ise 10,80'den 11 TL'ye kadar yükseldi

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