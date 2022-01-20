Merkez Bankası faizleri sabit tuttu! Dolar ve euro kuru düşüşe geçti!

Son dakika... Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, 2022 yılının il Para Politikası toplantısını Başkan Şahap Kavcıoğlu öncülüğünde gerçekleştirdi. 2021 Eylül ayından bu yana politika faizlerini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14'e kadar indiren Merkez Bankası'ndan saat 14.00'da toplantı sonrası yaptığı açıklamada bu kez faizleri yüzde 14 seviyesinde tutma kararı aldı.

Faizin sabit tutulmasının ardından serbest piyasada açılışta 13,4460 liradan alınan dolar 13,4480 liradan satılıyordu. Saat 14.28 itibariyle ise dolar kuru 13,3042'den alınıyor, 13,3184'den satılıyor.

Açılışta 15,2950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2970 lira olarak belirlenmişti. Faiz kararı sonrası avro kuru 15,1060'dan alınıyor, 15, 1322'den ise satılıyor.

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Son dakika | Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı: Faizler yüzde 14'te sabit bırakıldı