Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT Haber ve TRT 1 ortak yayınında faizlere ilişkin yaptığı açıklama bir anda piyasaları ısıttı. Dolar ve euro kuru bu açıklama sonrası artışa geçince vatandaşlar da Merkez Bankasının faiz kararının ne zaman vereceğini ve faizlerin düşmesi durumunda ne olacağını merak ediyorlar. Peki Merkez Bankası Haziran ayı faiz toplantısı ne zaman 2021? Merkez Bankası faiz düşürecek mi, düşerse ne olur?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN 2021?

Merkez Bankasının 2021 yılı Haziran ayında gerçekleştireceği faiz toplantısı (Para Politikaları Kurulu Toplantısı) 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Saat 14.00'de faiz kararı açıklama ile duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRECEK Mİ, DÜŞERSE NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankasının faiz düşürmesi için Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüştüklerini dile getirerek," Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır." demişti.

Bu açıklamanın ardından Merkez Bankasının faiz düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolar kurunda yaşanan artışında ardından faizlerin düşmesi sonucunda dolar kurunun daha da artacağı öngörülüyor. Bilindiği gibi Naci Ağbal döneminde faizler artırılmış ve dolar kuru baskılanmıştı. Ancak artan faizler esnafa ve vatandaşlara ödemelerde ciddi bir yük oluşturuyor.