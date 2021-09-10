Merkez Bankası KPSS şartsız kadrolu personel alımı başvuruları başladı! Merkez Bankası personel alımı şartları nedir 2021?  

Merkez Bankasının resmi internet sitesinde KPSS şartsız kadrolu personel alımı yapılacağı duyuruldu. İstanbul ve Ankara’da görevlendirilmek üzere 40 kişilik kadrolu personel alımı için başvuru yapacak adayların 35 yaşını tamamlamamış olmaları, YDS-e-YDS-TOEFL iBT-CAE-CPE sınavlarından belirlenen puanları almış olmaları dikkate alınacak. Peki Merkez Bankası personel alımı şartları nedir? Haberimizde merak edilen konu başlığına yer verdik.

MERKEZ BANKASI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR 2021?

Merkez Bankası'nın yayımladığı ilan doğrultusunda 40 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Haberimizde çalışma şekli ve yerleri, başvuru şartlarına dair bilgilere yer verdik.

Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Kadrolu

Çalışma Yeri: İstanbul ve Ankara - Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü - Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Başvuru şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

GENEL YETENEK SINAVI (16-17 EKİM 2021)

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 480 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

YAZILI MESLEK SINAVI (06-07 KASIM 2021)

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle yapılacaktır. Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on iki sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların her birinin ağırlığı ise %25 olacaktır.

Ortak Konu Başlıkları (Ağırlık %50)

İşletim Sistemleri Veri Yapıları ve Algoritmalar Sistem Geliştirme ve Modelleme Veri Tabanı Sistemleri SQL Sorgulama

Seçmeli Konu Başlıkları (Ağırlık %50)

Yazılım Geliştirme Siber Güvenlik Bilgisayar Ağları ve Sistem Yönetimi Büyük Veri, Dağıtık Veri İşleme Analizi Veri Mühendisliği Makine Öğrenmesi Konteyner Tabanlı Sanallaştırma Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 160 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

KOMİSYON MÜLAKATI (29 KASIM-10 ARALIK 2021)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması halinde, yerlerine atama yapılabilmesini teminen, mülakat puanı 70 puanın üstünde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 10 aday 01.04.2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, 08.09.2021 tarihinden 04.10.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır.

Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.