Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.

Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulamasıyla ilgili yeni bir karar almıştır. Bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarında önden prim ödemesi yapılmaması talimatı verilmiştir. 1 Haziran itibarıyla açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonuna bırakılacaktır. Prim ödemeleri Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilecektir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, kur korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar 2,4 trilyon TL'yi aşmış durumdadır. Dolar cinsinden ise bu hesaplardaki mevduat miktarı 121 milyar doları aşmıştır.

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Faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından, KKM hesaplarına olan ilgi hızla artmıştır. Son 7 haftada bu hesaplardaki artış 32,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.