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Merkez Bankası piyasayı 86 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 86 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası piyasayı 86 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 86 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 120 milyar lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.

DHA

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