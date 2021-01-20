Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?Regl nedir? Regl gecikmesi neden olur? Regl gecikmesi nedenleri nelerdir? Adet gecikmesi en fazla kaç gün normaldir?Erkek arkadaşının kalp krizi geçirdiğini öğrenen kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar ettiGeForce NOW Türkiye GAMEPLUS fiyatı ne kadar? Türkiye sunucusu ne zaman açılacak?Bekçilik sınavına girerken gerekli belgeler 2021Kızılay personel maaşları 2021 | Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?Merve Boluğur'dan Işın Karaca'ya açtı ağzını yumdu gözünü: "Zayıflığımı kıskanıyor"Fenerbahçe duvar kağıdı HD | Fenerbahçe duvar kağıtları 2021Kızılay personel alımı 2021 ne zaman? Kızılay personel alımı başvuru şartları 2021?
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Yurt içinde vatandaşları yakından ilgilendiren Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi toplantının ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Yurt içinde piyasaların her ay merakla beklediği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Toplantısı için beklenen gün geldi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren politika faizi kararı bu toplantı sonrası açıklanacak. Bu kapsamda Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN 2021?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı Para Politikaları Kurulu toplantısı 21  Ocak Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı toplantı Başkan Naci Ağbal önderliğinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası faiz kararının saat 14.00'de yazılı açıklama ile duyurulması bekleniyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinden bu yana ciddi oranda faiz artışı yapıldı. Şimdiye kadar Merkez Bankası geçtiğimiz Kasım ayında politika faizlerini 475  puan artırmıştı. duyurdu. 2020 yılının Ekim ayında   10.25'te sabit tutulan faizler 15'e yükseltilmişti. Aralık ayında yapılan toplantıda ise politika faizi 200 baz puan artırılarak faizler 17,25'ye çıkarılmıştı.

Bloomberg HT'ye göre 2021 yılının ilk PPK toplantısında  Merkez Bankası faiz artımı yapmayarak politika faizlerini yüzde 17,5 seviyesinde tutacak.

Ayrıca 5 kurum ise 100 baz puan artırımla faizlerin yüzde 18 seviyesine çıkarılacağını öngördü. 
 

Tayfun Altuntaş
Editör
HABERE YORUM KAT