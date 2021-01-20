Yurt içinde piyasaların her ay merakla beklediği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Toplantısı için beklenen gün geldi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren politika faizi kararı bu toplantı sonrası açıklanacak. Bu kapsamda Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN 2021?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı Para Politikaları Kurulu toplantısı 21 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı toplantı Başkan Naci Ağbal önderliğinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası faiz kararının saat 14.00'de yazılı açıklama ile duyurulması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinden bu yana ciddi oranda faiz artışı yapıldı. Şimdiye kadar Merkez Bankası geçtiğimiz Kasım ayında politika faizlerini 475 puan artırmıştı. duyurdu. 2020 yılının Ekim ayında 10.25'te sabit tutulan faizler 15'e yükseltilmişti. Aralık ayında yapılan toplantıda ise politika faizi 200 baz puan artırılarak faizler 17,25'ye çıkarılmıştı.

Bloomberg HT'ye göre 2021 yılının ilk PPK toplantısında Merkez Bankası faiz artımı yapmayarak politika faizlerini yüzde 17,5 seviyesinde tutacak.

Ayrıca 5 kurum ise 100 baz puan artırımla faizlerin yüzde 18 seviyesine çıkarılacağını öngördü.

