24 Aralık Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSUMontpellier Lille maç özeti ve Burak Yılmaz'ın golü izle 2-3!İstinaf mahkemesi kararı hatalı buldu: Uber geri dönüyor!Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı?Balamir Emren en yakın arkadaşı Arda Öziri'nin eski nişanlısı ile evlendi!Bugün hangi maçlar var? 24 Aralık 2020 Perşembe maç programıMeclisteki beş parti birleşti: 2021, "İstiklal Marşı yılı" kabul edildiCeyhan Belediyesinde yolsuzluk operasyonu: Eski Başkan Kadir Aydar tutuklandı!Meteoroloji uyarı: Pus ve yağmura dikkat! | 24 Aralık Perşembe hava durumuTBMM'de kabul edildi: Çevre Ajansı kuruluyor!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Merkez Bankası yılın son Para Politikaları Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Bu kapsamda toplantıdan çıkacak olan faiz kararı büyük önem taşıyor. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı? İşte detaylar...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Piyasaların merakla beklediği gün geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2020 yılının son  toplantısını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay yapılan faiz artırımı sonrası çıkacak sonucu piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyor. Peki  Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı? Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantının saat 11.00'de başlaması bekleniyor. 

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası piyasaların merakla beklediği faiz kararı saat 14.00'de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve üyelerin yapacağı yazılı açıklama ile piyasalara duyurulacak.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, 19 kasımda gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten 15'e yükseltildiğini duyurmuştu. Merkez Bankasının bu toplantıda da faiz artırımı yapması bekleniyor. Faizlerde düşüş beklenmezken faiz artırımı yapılmaz ise faizlerin yüzde 15'de sabit kalması bekleniyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT