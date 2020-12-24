Piyasaların merakla beklediği gün geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2020 yılının son toplantısını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay yapılan faiz artırımı sonrası çıkacak sonucu piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyor. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı? Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantının saat 11.00'de başlaması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası piyasaların merakla beklediği faiz kararı saat 14.00'de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve üyelerin yapacağı yazılı açıklama ile piyasalara duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, 19 kasımda gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten 15'e yükseltildiğini duyurmuştu. Merkez Bankasının bu toplantıda da faiz artırımı yapması bekleniyor. Faizlerde düşüş beklenmezken faiz artırımı yapılmaz ise faizlerin yüzde 15'de sabit kalması bekleniyor.