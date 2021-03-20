Merkez Bankası yeni başkanı kim oldu? Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

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ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

54 yaşında olan Türk bankacı, ekonomist ve siyasetçi Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 yılında Bayburt'ta doğdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünden denetim uzmanı olarak mezun oldu. Daha sonra İngiltere'deki Hastings Collage'da işletme üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KARİYERİ

Kavcıoğlu kariyerine Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada sırasıyla müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Daha sonra Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Aynı bankada, parakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi. Ayrıca, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının başkanlığını yürüttü. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bayburt milletvekili seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. dönem milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katıldı.Bunun yanında, Ocak 2020'den beri Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 20 Mart 2021'de Resmî Gazete'de yer alan cumhurbaşkanı kararı ile Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirildi.

Yeni Şafak gazetesinin ekonomi alanında köşe yazarlığı yapan Kavcıoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak seçildi.