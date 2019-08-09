Merkez Bankası'nda üst düzey görevden almalar

TCMB'de Başekonomist Hakan Kara'nın da aralarında bulunduğu 9 üst düzey bürokrat görevden alındı.

Görevden almalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bankanın araştırma, bankacılık, risk yönetimi, kurumsal dönüşüm birimlerinin başındaki isimlerin de görevden alınanlar arasında olduğu belirtildi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alınmıştı.

Yerine gelen Murat Uysal ilk para politikası toplantısında 425 baz puanlık indirim yapmış, devamının da geleceği sinyali vermişti.