Merkez Bankası'ndaki atama rüzgarı dolar kurunu fırlattı! Rekorları alt üst etti! İşte Serbest piyasada dolar - euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL 14 Ekim 2021 Perşembe ? Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimleri sonrası döviz kurlarında yükseliş yaşandı. Bu kapsamda dolar kurunda son durum merak konusu oldu. Peki Serbest piyasada dolar - euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL 14 Ekim 2021 Perşembe ? İşte kurlarda son durum...

Merkez Bankasının politika faizlerini düşürmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan yükseliş Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nda yapılan atamalar ile sürdü. Dolar kuru rekor kırarak 9,1 seviyelerinin de üzerine çıktı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada dolar - euro kuru fiyatı ne kadar, kaç TL 14 Ekim 2021 Perşembe ? sorularına yanıt arıyor. İşte döviz kurlarında son durum... İşte piyasaların takip edeceği veriler: 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 15.30 ABD, eylül ayı ÜFE SERBEST PİYASA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 14 EKİM 2021 PERŞEMBE? BUGÜN DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? Serbest piyasada dolar kuru 14 Ekim 2021 Perşembe gününde serbest piyasada açılışta 9,1600 TL'den alınıyor, 9,1620 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,6310 TL'den alınıyor, 10,6330 TL'den satılıyor. Öte yandan 11 Ekim 2021 Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 9,1040 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,5260 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 14 EKİM 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 14 Ekim 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.26 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 9,1654 9,1688 Avro 10,6457 10,6508 Sterlin 12,5496 12,5613 İsviçre Frangı 9,9421 9,9487 Japon Yeni 0,0811 0,0807 S. Arabistan Riyali 2,4339 2,4461 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) kur