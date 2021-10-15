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  3. Merkez Bankası'ndaki görev değişimi piyasaları karıştırdı! Dolar kuru, rekor üzerine rekor kırıyor!

Merkez Bankası'ndaki görev değişimi piyasaları karıştırdı! Dolar kuru, rekor üzerine rekor kırıyor!

Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi sonrası yükselişinin sürdüren dolar kuru 9,21 TL'nin üzerine çıkarak rekor kırdı, euro kuru ise uzun bir aranın ardından 10,70 TL'nin üzerine test ettikten sonra yükselmeye devam ediyor. Peki Bugünkü dolar kuru ne kadar, kaç TL 15 Ekim 2021 Cuma?

Haftanın son günü olan 15 Ekim 2021 Cuma gününde döviz kurlarında yaşanan yükseliş sürüyor. Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi sonrası dolar ve euro kurundaki son durumu merak edenler için 15 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde... 

İşte piyasaların takip edeceği veriler:

10.00 Türkiye, ekim ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, ekim ayı New York Fed İmalat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

SERBEST PİYASA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 15 EKİM 2021 CUMA? BUGÜNKÜ DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar kuru 15 Ekim 2021 Cuma gününde serbest piyasada açılışta 9,2040 TL'den alınıyor, 9,2060 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,6950 TL'den alınıyor, 10,6970 TL'den satılıyor.

Öte yandan 14 Ekim 2021 Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 9,1710 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,6320 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Merkez Bankası'ndaki görev değişimi piyasaları karıştırdı! Dolar kuru, rekor üzerine rekor kırıyor!

15 EKİM 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

15 Ekim 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.30 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   9,21269,2174
Avro         10,697510,7062
Sterlin         12,608312,6234
İsviçre Frangı   9,97939,9889
Japon Yeni     0,08100,0807
S. Arabistan Riyali 2,44792,4602

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Merkez Bankası'ndaki görev değişimi piyasaları karıştırdı! Dolar kuru, rekor üzerine rekor kırıyor!

Tayfun Altuntaş
Editör
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