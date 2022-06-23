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Merkez Bankası'ndan açıklama: Toplam rezervler azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervlere ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 milyar 485 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'ndan açıklama: Toplam rezervler azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlere ilişkin istatistikleri yayınladı. Açıklanan istatistiklere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'ndan açıklama: Toplam rezervler azaldı

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1 MİLYAR 339 MİLYON DOLAR AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni duyurdu. Açıklamalara göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azalarak, 101 milyar 28 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 339 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 788 milyon dolardan 59 milyar 449 milyon dolara indi.

Merkez Bankası'ndan açıklama: Toplam rezervler azaldı

Altın rezervleri ise 17 Haziran haftasında 145 milyon dolar azalarak 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara indi.

Merkez Bankası'ndan açıklama: Toplam rezervler azaldı

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