Merkez Bankasından altın ve döviz açıklaması

Merkez Bankası, son günlerde fiyatı hızlıca yükselen altın ve döviz kurlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur"

NE OLMUŞTU?

Dolar kuru dün itibariyle 7 TL'nin üzerine çıktı, avro kuru da 8,20 TL'nin üzerine yükseldi. Dün itibariyle 450 TL'den satılan gram altın da bugün 470 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Dolar kuru ne kadar oldu? (6 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )

6 Ağustos gram,çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?