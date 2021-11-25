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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Sektör ve BDDK birbirleriyle çok uyumlu

Ekonomide yaşanan son gelişmeler sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sona erdi. Kavcıoğlu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Sektör ve BDDK birbirleriyle çok uyumlu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 25 Kasım Perşembe günü  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleri ile bir araya geleceği dün yapılan açıklama ile duyurulmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ve yöneticileriyle Etiler’de bulunan Türkiye Bankalar Birliği’nde bir araya geldi. 

Toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo’su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sona erdi.

TOPLANTI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, toplantının iyi geçtiğini ve görüşmenin faydalı olduğunu belirtti. 

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanlığı'nda durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi.

Bankacılık sektörümüz çok güçlü. Banka Genel Müdürlerimizle karşılıklı görüşlerimizi değerlendirdik.

İyi bir görüşme oldu. Biz zaten normalde de iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok. Bankacılık sektörü Türkiye ve dünyada en güçlü şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yılın değerlendirilmesi. MB BDDK'dan karşılıklı görüş alışverişi alındı.

Her şey kendi içerisinde arkadaşlarla konuştuk. Faiz indirimleri olsun diğer konular olsun bilgilendirme yaptık. Taleplerini taleplerimizi değerlendirip her zaman olduğu gibi süreç içinde değerlendirdik, değerlendiriyoruz.

Bu toplantı daha önceden planlandı. Sonradan olan bir toplantı değil.

Bankacılık sektörü şu an Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Yaşanan volatilenin üstünden gelecek bir sektörümüz var."

{TITLE_STRIP}Merkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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