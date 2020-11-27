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Merkez Bankasından flaş karar: Zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik

Son dakika haberi... Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Buna göre zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlarda düzenlenmesine karar verildi. İşte detaylar...

Merkez Bankasından flaş karar: Zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik

Ekonomide yaşanan sıkıntıların giderilmesi için faiz artırma kararını alan ardındansa sıklaştırma adımlarını hızlandıran Merkez Bankası yeni bir karar aldı. Bankadan yapılan açıklamada parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sadece bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verildiği ifade edilerek, zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına karar verildiği ifade etti.

Merkez Bankasından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu Kararı ile şeffaflığı, öngörülebilirliği ve para politikasının etkinliğini artırmak amaçlarıyla likidite yönetimi operasyonel çerçevesinde değişikliğe gidilerek kısa vadeli fonlamanın tamamının politika faizinden yapılmasına karar verilmiş, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda politika faizi artırılarak parasal sıkılaşma gerçekleştirilmiştir.

Bu defa parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Buna göre;      

Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına,

Zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına,
Bu doğrultuda Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Merkez Bankasından flaş karar: Zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik

Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanmasına,

ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 1,25 olarak uygulanan komisyon oranının yüzde 0 olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.

Yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12,3 milyar Türk lirası ve 5,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden artması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişiklikler sonucunda aracılık maliyetleri azalacaktır.

Merkez Bankasından flaş karar: Zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik

Faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişiklikler, 27 Kasım 2020 tesis tarihinden; Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarına ilişkin değişiklikler ise tesisi 25 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan 11 Aralık 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."

Tayfun Altuntaş
Editör


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