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Merkez Bankası'ndan sıklaştırma adımı! Zorunlu karşılık oranı 200 baz puan artırıldı

Merkez Bankası, yabancı para mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan sıklaştırma adımı! Zorunlu karşılık oranı 200 baz puan artırıldı

Döviz kurunda yaşanan artış sonrası Merkez Bankası'ndan sıklaştırma adımı geldi. Bu kapsamda Zorunlu Karşılıklar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin yayımlanmasının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz ve standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânlarının daha önce atılan adımlarla kademeli olarak azaltıldığı ve 1 Ekim 2021 tarihinde Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânının sonlandırıldığı anımsatıldı.

Merkez Bankası'ndan sıklaştırma adımı! Zorunlu karşılık oranı 200 baz puan artırıldı

12 KASIM'DA BAŞLIYOR

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Bu defa, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür. Söz konusu imkân kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır.

Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır.

Alınan bu kararlarla, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,8 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması öngörülmektedir.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 12 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan 28 Ekim 2021 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Merkez Bankası'ndan sıklaştırma adımı! Zorunlu karşılık oranı 200 baz puan artırıldı

Yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları

Yeni (%)Eski (%)
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)  
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli2523
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli1917
Kıymetli maden depo hesapları  
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli2624
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli2220
Müstakrizlerin fonları2523
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)  
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli2121
b) 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli1616
c) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli1111
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli77
d) 5 yıldan uzun vadeli55
Tayfun Altuntaş
Editör
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