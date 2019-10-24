Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirimi kararı!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirimi kararı geldi. Karara göre Merkez Politika faizini yüzde 16,5'ten yzde 14'e çekti.
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz indirimi kararı geldi. Karara göre Merkez Politika faizini yüzde 16,5'ten y
zde 14'e çekti.
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesine karar verdi.
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