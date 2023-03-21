Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi! Şirketlerin döviz bakiyeleri takibe alınıyor!

Merkez bankası, bankalara şirketler tarafından tutulan dolarları takip etme talimatı verdi. Merkez bankası, bankalardan kredi yükümlülüğü 5 milyon lirayı aşan tüzel işlemdeki müşterilerin dolar pozisyonlarını bildirmelerini istedi.

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Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi! Şirketlerin döviz bakiyeleri takibe alınıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir kredi hamlesi daha geldi. MB; bankalara, kendilerine 5 milyon liradan fazla borcu olanların elindeki döviz miktarını belirlemeleri talimatını verdi.

TCMB'den bankalara gönderilen resmi yazıda TCMB bünyesinde kurulmuş olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin kapsamının 2018 yılında reel sektörün döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin izlenmesi amacıyla genişletilmiş olduğu belirtildi. Bu nedenle, yurt içinde faaliyet gösteren üm bankalardan toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyeleri 5 milyon TL ve üstü olan şirketler, sistemik risk verisi takip sistemi aracılığıyla döviz pozisyonlarını aylık olarak merkez bankasına bildirecek. Bu, reel sektörde döviz pozisyonu analizi için mevcut olan veri setini genişletecektir.

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi! Şirketlerin döviz bakiyeleri takibe alınıyor!

İLK RAPOR NİSAN AYININ İLK 10 GÜNÜNDE

Bankaların raporu takip etmiş olan aydaki ilk 10 iş günü içerisinde Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin (https://tcmbveri.gov.tr/) 'Raporlar' ekranındaki 'Döviz Pozisyon Özet Raporu' linkinden iletmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, ilk rapor Nisan ayının ilk on iş günü içerisinde hazırlanacaktır.

Halihazırda döviz kredi riski 15 milyon ABD doları ve üzerinde olan yaklaşık 2.000 firma, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamında farklı vadelerde ve farklı para birimlerinde aylık varlık ve yükümlülüklerini raporlamaktadır.

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