Merkez Bankasından yeni hamle: Borç alabilme limitleri düşürüldü

Döviz kurlarında yaşanan artış sürerken Merkez Bankası da yeni önlemler almayı sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri, gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."

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MERKEZ BANKASI İMKAN LİMİTLERİNİ DE SIFIRLAMIŞTI

Ülkemizde artan kur ve altın fiyatları nedeniyle Merkez Bankası birtakım önlemler almaya devam ediyor. Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada,"Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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