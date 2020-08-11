Merkez Bankasından yeni likidite kararı: Limitler sıfırlandı

Ülkemizde artan kur ve altın fiyatları nedeniyle Merkez Bankası birtakım önlemler almaya devam ediyor. Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada,"Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

LİKİDİTE NE DEMEK? LİKİDİTE NEDİR? LİKİDİTE KISACA

Ülkelerin Merkez bankaları, döviz veya altın rezervlerini korumak için birtakım kurallar uygulamaktadır. Bu kapsamda ana paranın korunması, likidite ve getiri olarak öncelikler uygulanır.

Likidite İlkesi doğrultusunda merkez bankaları, rezervlerin tutulma amaçlarına hizmet edebilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda piyasada fiyat oynaklığına yol açmadan ve en az değer kaybı ile hızla satılabilmesi için rezerv yönetim sürecinde nakde çevrilebilir yatırım araçlarını tercih etmektedirler.

Likit ürünler,kolay bir şekilde nakde çevrilebilen ve bu işlem uygulanırken talep eksiğiyle karşılaşılmayacak olan kolay alıcı bulan metalardır. Para en likit varlıktır. Günlük hayatta paranın çokça kullanılması ve değişim aracı olması, hizmet ve mal alım satımı yapmak için dönüştürülmesine gerek olmaması paranın likiditesini yüksek kılmaktadır.

Varlıkları likidite bakımından sıralamak gerekirse; çekler, devlet tahvilleri, şirket tahvilleri, hisse senetleri, dayanıklı tüketim malları ve taşınmazlar olarak sıralayabiliriz.