Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranı adımı! Oran yüzde 10'den 20'ye yükseltildi

Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta yapılan Para Politikaları Kurulu toplantısında teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağının kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatıldı.

"LİRALAŞMA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANMAKTADIR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"24 Haziran’da devreye alınacak olan teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankalar, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edeceklerdir. Bu uygulama ile liralaşma stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. İlk tesis 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir."

ZORUNLU KARŞILIK ORANI ARTIRILDI

Zorunlu karşılık oranının artırılmasına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir."

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