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  3. Merkez Bankasının döviz rezervi geçen haftaya göre arttı! Rezervler 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Merkez Bankasının döviz rezervi geçen haftaya göre arttı! Rezervler 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Merkez Bankasının döviz ve altın rezervleri bir önceki haftaya göre 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Merkez Bankasının döviz rezervi geçen haftaya göre arttı! Rezervler 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Merkez Bankasının yayımladığı Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre bankanın rezervlerindeki son durum belli oldu. Buna göre Merkez Bankasının 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, geçtiğimiz haftaya göre 4 milyar 80 milyon dolar artarak 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

38 milyar 577 milyon dolar olan altın rezervleri ise 362 milyon dolar yükselişle  38 milyar 939 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 

Merkez Bankasının döviz rezervi geçen haftaya göre arttı! Rezervler 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolardan 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih    Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.01.2021   42.169 53.36795.536
26.02.2021   40.719     54.495   95.214
26.03.2021  39.746 50.894     90.640
30.04.2021    40.936    46.915 87.851
28.05.2021   43.884    48.721    92.605
25.06.2021    40.918    59.240   100.158
30.07.2021    41.592   64.128    105.721
27.08.2021    40.308    77.956    118.265
24.09.2021    39.205    82.840    122.044
28.10.2021  39.679  84.105      123.463
26.11.2021   39.122    87.024    126.146
31.12.2021    38.489   72.564   111.052
28.01.2022    38.577   71.636    110.214
04.02.2022    38.939   75.716    114.656

Merkez Bankasının döviz rezervi geçen haftaya göre arttı! Rezervler 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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