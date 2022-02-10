Merkez Bankasının döviz rezervi geçen haftaya göre arttı! Rezervler 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Merkez Bankasının yayımladığı Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre bankanın rezervlerindeki son durum belli oldu. Buna göre Merkez Bankasının 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, geçtiğimiz haftaya göre 4 milyar 80 milyon dolar artarak 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

38 milyar 577 milyon dolar olan altın rezervleri ise 362 milyon dolar yükselişle 38 milyar 939 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolardan 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):