Merkez Bankasının döviz rezervleri geriledi! Rezervler 109 milyar 445 milyon dolar oldu

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Merkez Bankasının 31 Aralık'ta 72 milyar 564 milyon dolar olan brüt rezervleri 7 Ocak 2022 Perşembe gününde geçen haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar azalışla 70 milyar 989 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ALTIN REZERVLERİ 33 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 33 milyon dolar gerileyerek 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara düştü.

Söz konusu veriler ışığında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 111 milyar 52 milyon dolardan 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):