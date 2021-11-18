Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası dolar kuru yükselişe geçti, rekor üzerine rekor kırdı! Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankasının politika faizlerini yüzde 15'e indirmesinin ardından dolar kuru saat 14.16 itibarıyla 10,9850 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

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Merkez Bankasının kasım ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Karar sonrası dolar saat 14.02 itibariyle yükselişe geçti. Günün ilk saatlerine serbest piyasada 10,8350 liradan alınan ve dolar 10,8370 liradan satılan dolar kuru, saat 14.08 itibarıyla yükselişe geçti. Kur 10,7063'e TL'ye kadar yükseldi. Kur saat 14.16 itibarıyla 10,9850 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Dolar kurundaki son durumu görmek için tıklayınız. Ayrıca dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 11,9630 lira olmuştu. MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARLARI Öte yandan TCMB, Eylül ayında 200 baz, Ekim ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizlerini yüzde 19'dan 16'ya indirmişti. Tayfun Altuntaş Editör